Καιρός: Περιορίζεται η φθινοπωρινή αστάθεια – Ενισχύονται οι βοριάδες

Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού σήμερα. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και στο προσκήνιο θα περάσουν πλέον οι ενισχυμένοι βοριάδες.

Η ημέρα ενδέχεται να ξεκινήσει με λίγα φαινόμενα στα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι αναμένουμε λίγες τοπικές μπόρες στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα από το κεντρικό Αιγαίο και νοτιότερα. Δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα επίπεδα της θύελλας, δηλαδή τα 8 μποφόρ, κυρίως προς το ανατολικό Αιγαίο και το ανατολικό Κρητικό Πέλαγος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Αισθητή θα είναι η υποχώρηση της θερμοκρασίας και στα νησιά του Αιγαίου, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμαίνονται περίπου από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Όλγας Παπαβγούλη, από την Κυριακή θα επιστρέψει η ζέστη, με το νέο αυτό θερμό επεισόδιο να διατηρείται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, όταν και φαίνεται ότι θα έρθει πλέον το φθινόπωρο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται αραιές νεφώσεις, κυρίως σε περιοχές των ηπειρωτικών, του Ιονίου και του Βορείου Αιγαίου οι οποίες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 22 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 33, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 21 έως 32.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.