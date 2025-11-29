Καιρός: Περιορίζεται στα ανατολικά η Αdel – Πέφτει η θερμοκρασία

Σήμερα Σάββατο το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας Αdel κινούμενο ανατολικότερα, θα επηρεάσει την ανατολική νησιωτική χώρα.

Συγκεκριμένα, από τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αυξημένη συννεφιά και ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Κρήτη και στη Θράκη.

Το απόγευμα η κακοκαιρία θα αποδυναμωθεί σημαντικά, οι βροχές θα μειωθούν και ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-16 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 18 στα ανατολικά τμήματα και μέχρι 20 βαθμούς θα φτάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί 3-5, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με βελτίωση μετά το μεσημέρι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με πρόσκαιρο διάστημα βελτίωσης πριν το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός με βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους και σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά. Τις βραδινές πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 5 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 14-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 6 μποφόρ, αλλά γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα δυτικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.