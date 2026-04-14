Καιρός: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την αφρικανική σκόνη - Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο

Ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς με αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα, συνοδευόμενο από νεφώσεις και κατά τόπους λασποβροχές, επηρεάζει τη χώρα μας, όπως έγινε γνωστό από τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Σύμφωνα με το μέσο, η ποιότητα του αέρα αναμένεται να υποβαθμιστεί, φτάνοντας και οριακά ξεπερνώντας τα θεσμοθετημένα όρια, σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου, κυρίως στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Αφρικανική σκόνη - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Από αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 15 Απριλίου, το φαινόμενο θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου. Από την Πέμπτη 16 Απριλίου, η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.

Δείτε την εξέλιξη του φαινομένου εδώ: https://portal.atmohub.gr/