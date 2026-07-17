Καιρός: Ποιες περιοχές της Αττικής θα φτάσουν τους 38 το Σάββατο - Οι «καυτές» θερμοκρασίες Δευτέρας, Τρίτης

Από το Σάββατο (18/07) ξεκινά σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει σε επίπεδα καύσωνα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Για την Αττική, η πρόγνωση κάνει λόγο για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 37-38 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως στο κεντρονότιο λεκανοπέδιο, το Θριάσιο Πεδίο και τις πεδινές περιοχές της δυτικής Αττικής, όπως τα Μέγαρα, η Βλυχάδα και η Κινέτα.

Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται να είναι η αίσθηση της ζέστης, καθώς κατά διαστήματα θα επικρατεί άπνοια, γεγονός που θα ανεβάσει τον δείκτη θερμικής καταπόνησης. Αντίθετα, στη βόρεια και βορειοανατολική Αττική οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε χαμηλότερα επίπεδα, μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια προάστια θα είναι μεταβλητοί, με περιόδους άπνοιας.

Όπως επισημαίνει το Citizen Weather, πρόκειται για έναν ήπιο καύσωνα, με χαρακτηριστικά που θεωρούνται συνηθισμένα για τα τελευταία χρόνια. Η κορύφωσή του αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξή του θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Με υψηλές θερμοκρασίες και σταδιακή εξασθένηση των ανέμων θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, καθώς η χώρα εισέρχεται στο πρώτο οργανωμένο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού.

Σήμερα, Παρασκευή, οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αγγίζει τους 36-37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στη δυτική Ελλάδα, όπου η επίδραση των βορείων ανέμων είναι περιορισμένη, ο υδράργυρος φτάνει ήδη τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σάββατο οι άνεμοι θα παρουσιάσουν αισθητή εξασθένηση, παραμένοντας ενισχυμένοι μόνο σε τμήματα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, φτάνοντας κατά τόπους τους 38 με 39 βαθμούς. Την Κυριακή αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη ζέστη, με συνθήκες άπνοιας στα περισσότερα ηπειρωτικά και ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, γεγονός που ευνοεί και τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Καιρός: Δευτέρα και Τρίτη η κορύφωση του κάυσωνα

Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως σε κλειστές και πεδινές ηπειρωτικές περιοχές, όπως οι Σέρρες, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα με τη Λαμία και τη Θήβα, καθώς και περιοχές της Πελοποννήσου, όπως το Άργος.

Ωστόσο, το θερμό κύμα δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Τετάρτη θα ξεκινήσει σταδιακή υποχώρηση της ζέστης από τα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, συνοδευόμενη από αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες.

Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή την Πέμπτη, όταν τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να διαμορφώσουν ένα σαφώς πιο δροσερό σκηνικό, βάζοντας τέλος στις συνθήκες καύσωνα.