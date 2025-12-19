Καιρός: Ποιο διήμερο θα φέρει βροχές και καταιγίδες - Φινάλε στο 2025 με «χιονοεκπλήξεις»

Με κακοκαιρία φαίνεται πως θα περάσουν πολλές περιοχές της Ελλάδας τα Χριστούγεννα, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να υπογραμμίζει πως η κατανομή αλλά και οι εντάσεις των φαινομένων δεν γίνεται ακόμα να προβλεφθούν με σιγουριά.

«Δεν έχει κλειδώσει ακόμα ο καιρός των Χριστουγέννων. Ψυχραιμία! Τις τελευταίες 72 ώρες τα προγνωστικά μοντέλα εχουν αλλάξει πολλές φορές την χωρική κατανομή και την ένταση των φαινομένων σχετικά με τον καιρό τις γιορτινές ημέρες.

Έτσι κάμια πρόγνωση δεν μπορεί να έχει τύχη από τώρα για τις ημέρες αυτές», έγραψε στον λογοαριασμό του στο Facebook ο μετεωρολόγος.

Χριστούγεννα: Ακόμα αβέβαιος ο καιρός των γιορτών

Παρά την αβεβαιότητα των προγνωστικών μοντέλων, ο κ. Τσατραφύλλιας έδωσε μία γενική τάση του καιρού των γιορτινών ημερών:

«Με εξαίρεση την μεταβολή του καιρού το Σάββατο με λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια και καταιγίδες από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα, η Κυριακή και η Δευτέρα θα κυλίσουν με λίγες βροχές στα ανατολικα και νότια.

Το διήμερο Τρίτη -Τετάρτη (23-24/12) έρχεται καιρός τύπου -Π- με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.

Τα χριστούγεννα φαίνεται να περιορίζονται τα φαινόμενα ,να βελτιώνεται ο καιρός ενώ το 2025 δεν αποκλείεται να κάνει φινάλε με πολύ κρύα και χιονό-εκπλήξεις! Όποιος βιάζεται σκοντάφτει...».