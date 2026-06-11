Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες την Παρασκευή - Οι επικίνδυνες περιοχές

Aν και ήδη από τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, η θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα είναι υψηλή, βροχές αναμένεται να «χτυπήσουν» πολλές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί ειδοποίηση για έξι περιοχές.

Μάλιστα, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, κάνει λόγο για «30 ώρες επικινδυνότητας για ακραία καιρικά φαινόμενα». Ανάμεσά τους, καταιγίδες, χαλάζι και τοπικά μπουρίνια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα αρχίσουν από το πρωί της Παρασκευής και θα διαρκέσουν μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι έξι περιοχές που θα «χτυπήσουν» ακραία φαινόμενα

Οι περιοχές που ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με πιο έντονα για καλοκαίρι φαινόμενα, είναι οι εξής:

Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

Ήπειρος και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου

Ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο, και η Αττική να έρθει αντιμέτωπη με βροχές το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την έλευση βοριάδων, αναμένεται ότι θα πέσει και η θερμοκρασία. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, θα ανέβει ξανά την Κυριακή, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.