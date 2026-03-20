Καιρός: Πώς θα κυλήσει η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου - «Αρνείται» ακόμα να μπει η άνοιξη

Με ένα νέο καιρικό σκηνικό που θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου.Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, μέσω της εβδομαδιαίας προοπτικής του, ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις επόμενες μέρες, προειδοποιώντας για επίμονες βροχές, βοριάδες και θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά: Τι συμβαίνει με τη θερμοκρασία

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η χώρα εισέρχεται σε μια φάση με «καθαρά όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά». Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη διατήρηση μιας βόρειας έως βορειοανατολικής ροής ψυχρότερων αερίων μαζών, η οποία θα κρατήσει τον υδράργυρο σε χαμηλές πτήσεις.Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τον μέσο όρο της εποχής.

Η επιμονή της ψύχρας σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους βοριάδες θα κάνει το κρύο πιο αισθητό, ιδιαίτερα στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Επίμονο κύμα βροχών και χιόνια στα ορεινά

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας, ο καιρός «ανοίγει τις κάνουλες». Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι δεν αναμένεται κάτι ακραίο, αλλά μια επίμονη αστάθεια που θα φέρει υγρασία και συχνές βροχοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εστιαστούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια τμήματα (Κρήτη, Δωδεκάνησα).

Το «χειμερινό» σκηνικό συμπληρώνεται από χιόνια στα ορεινά, προσφέροντας μια ευπρόσδεκτη ανανέωση στα χιονοδρομικά κέντρα για το Σαββατοκύριακο.

Πώς θα είναι ο καιρός την 25η Μαρτίου;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν το κοινό είναι οι συνθήκες για την εθνική εορτή. Η πρόγνωση δείχνει έναν μεταβατικό και άστατο καιρό. Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου φαίνεται πως θα γίνει με αρκετή ψύχρα.

Αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, χωρίς όμως να διαφαίνεται κάποια επικίνδυνη κακοκαιρία που θα ακυρώσει τις εκδηλώσεις. Τα «ανοίγματα» του καιρού θα εναλλάσσονται με συννεφιά.