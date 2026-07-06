Καιρός: Πότε αναμένεται η θερμή εισβολή στην Ελλάδα: Το σενάριο για καύσωνα που απορρίπτουν οι μετεωρολόγοι

Σταδιακή άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για ακραίο κύμα καύσωνα. Αυτό επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος τονίζει ότι η πιο αισθητή μεταβολή αναμένεται μετά τα μέσα Ιουλίου.

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ENSEMBLE ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ;

✅Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.… pic.twitter.com/CaJjPC3FHw — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 6, 2026

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι τόσο τα προγνωστικά μοντέλα GEFS όσο και ECMWF ENS συγκλίνουν σε μια θερμότερη τάση μετά τις 14-15 Ιουλίου, με την Αττική να συγκαταλέγεται στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο από την άνοδο της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα πιο ακραία σενάρια παραμένουν προς το παρόν μειοψηφικά στα προγνωστικά μοντέλα, γεγονός που δεν επιτρέπει να γίνεται λόγος για βέβαιο ή ισχυρό καύσωνα, αλλά μόνο για αυξημένη πιθανότητα μιας θερμής περιόδου.

Ο μετεωρολόγος εφιστά επίσης την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται πολλές φορές οι μετεωρολογικές προβλέψεις στο διαδίκτυο, σημειώνοντας ότι συχνά προβάλλονται μόνο τα πιο ακραία σενάρια των προγνωστικών μοντέλων, τα οποία δεν αντανακλούν απαραίτητα την πιθανότερη εξέλιξη του καιρού.

Για τον λόγο αυτό, καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες προγνώσεις και να αξιολογούν τις προβλέψεις με βάση τις πιθανότητες και τον βαθμό αβεβαιότητας που συνοδεύει κάθε μετεωρολογικό μοντέλο.

Σενάρια για καύσωνα απορρίπτει και ο Μαρουσάκης

Το σενάριο για καύσωνα απορρίπτει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος τονίζει ότι το μεγαλύτερο τμήμα της πολύ θερμής αέριας μάζας θα εκτονωθεί προς τη Γαλλία και στη συνέχεια, εκτιμάται ότι θα μετατοπιστεί πιο ανατολικά.

Ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για κύμα ζέστης στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «προς τη χώρα μας θα έρθει σαν μία έντονη ζέστη», ενώ αναφέρθηκε και στην άνοδο της θερμοκρασίας που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με το κύμα ζέστης να μην ξεπερμνά τις δύο με τρεις ημέρες.



«Αυτό το κύμα καύσωνα που θα απασχολήσει τη δυτική Ευρώπη, δεν θα φτάσει προς τη χώρα μας. Θα έρθει πολύ πιο εξασθενημένο με μία έντονη αλλά φυσιολογική ζέστη για την εποχή», σχολίασε ο κ. Μαρουσάκης.



Περίπου την Πέμπτη με την Παρασκευή «θα βρεθούμε λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου για κλειστές πάντα περιοχές του ηπειρωτικού κορμού», προειδοποίησε ωστόσο.

Ο καιρός της Τρίτης

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα περισσότερα πελάγη, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με βόρειους ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε νότιους, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος, με τους βοριάδες να φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.