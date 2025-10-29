Καιρός: Πότε αναμένονται βροχές - Η εκτίμηση Κολυδά για τον Νοέμβριο

Μενού

Βρέχει τώρα στην Αθήνα
Φωτογραφία: Reader.gr
Η επίμονη παρουσία του αντικυκλώνα στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη εξακολουθεί να περιορίζει τις οργανωμένες βροχοπτώσεις στη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι επόμενες ημέρες να κυλήσουν, κατά κύριο λόγο, με ήπιο καιρό και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία, διαφαίνεται ένα μικρό «παράθυρο» ελπίδας για πιο ουσιαστικά φαινόμενα προς το τέλος του μήνα, καθώς υπάρχει πιθανότητα μεταβολής των καιρικών συνθηκών, όπως τονίζει.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η εικόνα για το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ στο παρόν στάδιο η προσοχή επικεντρώνεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Σύντομα αναμένονται επικαιροποιημένα δεδομένα και ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού προς τα τέλη Νοεμβρίου.

