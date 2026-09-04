Το φθινοπωρινό κλίμα δεν φαίνεται να παραμένει για πολύ, καθώς για επικείμενο καύσωνα κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η αλλαγή του καιρικού σκηνικού αναμένεται να γίνει προς την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Οι ενδείξεις μέχρι και το Σαββατοκύριακο ωστόσο, δείχνουν μικρή πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες.

Σήμερα, Παρασκευή (09/04). στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τα όσα είπε στο Open, ο μετεωρολόγος, κατά τόπους τους 34-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, αγγίζοντας τοπικά τα 7 και 8 μποφόρ. Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Καιρός: Πότε έρχεται καύσωνας σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη

Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού, ο μετεωρολόγος, ανέφερε ότι το Σάββατο θα κυριαρχήσουν τα μελτέμια κυρίως προς την πλευρά του Αιγαίου αλλά από το απόγευμα θα αρχίσει να εξασθενεί και να περιορίζεται.

Αυτό, αυτομάτως σημαίνει ότι την Κυριακή και την Δευτέρα να «ξεχυθούν πολύ θερμές αέριες μάζες που είναι εγκλωβισμένες στις ακτές της Βόρειας Αφρικής και τη Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Οι μάζες αυτές, θα επηρεάσουν και τη χώρα μας, με τον υδράργυρο να δείχνει 39 βαθμούς, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, ιδιαίτερα προς τα δυτικά ηπειρωτικά και τα νότια, νοτιοανατολικά τμήματα.

Την Τρίτη, η ζέστη θα συνεχίσει αλλά τα μελτέμια αναμένεται να κάνουν πάλι την εμφάνισή τους από την Τετάρτη.