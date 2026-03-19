Καιρός: Πότε φεύγει η αφρικανική σκόνη, τι θα γίνει στην Αττική - Βροχές μέχρι Παρασκευή

Για «σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων» στην Ελλάδα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, καθώς ο καιρός παρουσιάζει έντονη αστάθεια τα τελευταία 24ωρα.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρεται στην κακοκαιρία από την Ιταλία, στο κρύο από τη Σιβηρία και στη σκόνη από την Αφρική, ενώ για την Αττική προβλέπει «μουντό» καιρό με ψιλόβροχο το επόμενο διήμερο και ασθενείς χιονοπτώσεις σε Κιθαιρώνα, Πάρνηθα, ενδεχομένως και στην Πεντέλη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα η χώρα μας ..."

Κακοκαιρία από την Ιταλία

Κρύο από τη Σιβηρία

Σκόνη από την Αφρική

Καλό μεσημέρι!

Μετεωρολογική ποικιλία παρουσιάζει σήμερα η περιοχή μάς. Συγκεκριμένα:

Βαρομετρκό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου προκαλεί γενικευμένες βροχές στις περισσότερες περιοχές στη χώρα μας και πλούσιες χιονοπτώσεις στα ορεινά. -Δυτική Ελλάδα -Πελοππόνησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δεχτούν το περισσότερο νερό μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Στη συνεχεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών από τη Σιβηρία προς την περιοχή μας.Το κρύο θα κορυφωθεί την Παρασκευή και ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει από το Σαββατοκύριακο.

Σε αποδρομή μέσα στην ημέρα βρίσκεται η Σαχαριανή σκόνη στη χώρα μας. Από αύριο και κυρίως το Σαββατοκύριακο μπορείτε να πλύνετε το αμάξι σας.

Συνθήκες παγετού θα επικρατήσουν και το επόμενο διήμερο σε ορεινές περιοχές με τους βοριάδες μέχρι το Σάββατο μέσα στο Αιγαίο να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Αττική: Μουντός καιρός με ψιλόβροχο το επόμενο διήμερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις σε Κιθαιρώνα, Πάρνηθα ίσως και Πεντέλη ( από τα 800 μέτρα) . Η θερμοκρασία 3-13 βαθμοί».