Καιρός: Πότε σταματούν οι «χειμωνιάτικες» θερμοκρασίες και πότε αναμένονται τα κοντομάνικα

Πόσες μέρες ακόμα θα διατηρηθούν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια για το πότε θα «μαλακώσει» ο καιρός.

Κρύο - Αθήνα
Κρύο στην Αθήνα | Eurokinissi
Επιμένει η ψυχρή εισβολή του καιρού με τις χαμηλές για την εποχή επίπεδα, ενώ οι θερμοκρασίες που θυμίζουν χειμώνα θα παραμείνουν μέχρι και το Σάββατο.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ενημερώνει ότι η ψυχρή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο χειμώνα και οι οποίες θα διατηρηθούν και το Σάββατο (21/03).

Από τις επόμενες ημέρες αναμένεται μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς όμως αυτή να φτάσει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρή αυτή περίοδος φαίνεται πως θα έχει διάρκεια, καθώς η δροσιά αναμένεται να επιμείνει τουλάχιστον μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, η ουσιαστική βελτίωση του καιρού ίσως καθυστερήσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φορέσουμε κοντομάνικα… μετά το πασχαλινό ψήσιμο του οβελία.

