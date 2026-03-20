Καιρός: Πότε σταματούν οι «χειμωνιάτικες» θερμοκρασίες και πότε αναμένονται τα κοντομάνικα

Επιμένει η ψυχρή εισβολή του καιρού με τις χαμηλές για την εποχή επίπεδα, ενώ οι θερμοκρασίες που θυμίζουν χειμώνα θα παραμείνουν μέχρι και το Σάββατο.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ενημερώνει ότι η ψυχρή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο χειμώνα και οι οποίες θα διατηρηθούν και το Σάββατο (21/03).
Από τις επόμενες ημέρες αναμένεται μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς όμως αυτή να φτάσει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρή αυτή περίοδος φαίνεται πως θα έχει διάρκεια, καθώς η δροσιά αναμένεται να επιμείνει τουλάχιστον μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, η ουσιαστική βελτίωση του καιρού ίσως καθυστερήσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φορέσουμε κοντομάνικα… μετά το πασχαλινό ψήσιμο του οβελία.
- «Ο Τσακ Νόρις δεν διαβάζει βιογραφίες, τις γράφει»: Η ζωή του ανθρώπου πίσω από τα memes του διαδικτύου
- «Τι κάνετε ρε παιδιά»: Τρένα παραβίασαν το κόκκινο οκτώ φορές μέσα σε λίγους μήνες
- Ίκερ Κασίγιας: Το «στενό μαρκάρισμα» σε 20χρονη καλλονή που προκάλεσε σάλο στην Ισπανία
- Νέα έφοδος της ΕΛΑΣ σε γκαλερί του Τσαγκαράκη στην Γλυφάδα: Φορτώνουν πίνακες σε φορτηγό
