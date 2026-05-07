Καιρός: Πότε θα ξεπεράσει τους 32 ο υδράργυρος - Πόσο θα διαρκέσουν σκόνη και λασποβροχές

Από ένα επερχόμενο θερμικό «τσουνάμι» θα επηρεαστεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να σημειώσει μέγιστες θερμοκρασίες 32 βαθμών Κελσίου.

Σχετικά ενημέρωσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στο Alpha, λέγοντας αρακτηριστικά «Πριν λίγες ημέρες φτιάχναμε χιονάνθρωπο, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα φτιάχνουμε αμμόλοφους».

«Από αύριο ανοίγει ο δρόμος για περισσότερη ζέστη και σκόνη, αλλά θα έχουμε και λασποβροχές», προειοποίησε επίσης, προτού αναλύσει το καιρικό σκνικό των επόμενων ημερών.

Καιρός: Για «ζενίθ» θερμοκρασίας προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου, «το Σάββατο (9/5) ξεκινά η μεταφορά θερμών αέριων μαζών από τις ακτές της Αφρικής. Από την Κυριακή μέχρι Τρίτη - Τετάρτη (12-13/5) ενδεχομένως να ξεπεράσουμε τους 32 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης με θολή ατμόσφαιρα, και θα έχουμε κάποιες λασποβροχές αύριο και στην Αθήνα. πάντως θα δούμε θερμοκρασίες καλοκαιρινές από την Κυριακή και για τέσσερις ημέρες».