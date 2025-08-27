Καιρός: Πού θα φτάσει η θερμοκρασία στις αρχές Σεπτεμβρίου - «Αγνοούνται» οι βροχές

Τη δική του πρόγνωση για τον καιρό έδωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, με τον ίδιο να μην είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις.

Ο κ. Κολυδάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως στην αρχή Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία κινείται 4–6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς να μιλάμε για ακραίες ζέστες. Μάλιστα, διευκρινίζει «μην παρασύρεστε από εντυπωσιακούς τίτλους∙ εμείς σας παρουσιάζουμε πάντα τεκμηριωμένα στοιχεία».

«Οι βροχοπτώσεις δυστυχώς δεν εμφανίζονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα» συμπλήρωσε σχετικά ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στη δική του πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά

🎯 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

✅Την περασμένη εβδομάδα γράφτηκαν πολλά για «καύσωνα» στα τέλη του μήνα. Εμείς μιλήσαμε απλώς για μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι που τελικά επιβεβαιώνεται.

✅Στην αρχή του Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία κινείται 4–6 βαθμούς πάνω από τα… pic.twitter.com/Imrxpg8VFt — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 27, 2025

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά επίπεδα, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές.

Η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί σχεδόν παντού, ενισχύοντας την καλοκαιρινή αίσθηση, αν και το μελτέμι θα διατηρήσει την αίσθηση δροσιάς στις περισσότερες περιοχές.

Όλα δείχνουν πως και τις επόμενες ημέρες το σκηνικό δε θα αλλάξει σημαντικά, καθώς το μελτέμι θα παραμείνει ενεργό, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα και χαρίζοντας γενικά ευχάριστες συνθήκες σε όσους βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Το τέλος του Αυγούστου έρχεται με σταθερότητα, έντονη ηλιοφάνεια και τυπικό καλοκαιρινό καιρό, με μόνη εξαίρεση κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, που όμως δεν αναμένεται να επηρεάσουν το γενικότερο κλίμα.

Παρά τη σταθερή παρουσία των βοριάδων, η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις, δημιουργώντας συνθήκες ιδανικές για όσους βρίσκονται σε διακοπές αλλά και για εκείνους που έχουν επιστρέψει στην πόλη.