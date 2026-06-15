Καιρός: Πού θα φτάσει ο υδράργυρος στην Αθήνα - Η θερμοκρασία στις μεγάλες πόλεις

Καλοκαιρινό σκηνικό αναμένεται να επικρατήσει τις επόμενες ημέρες, καθώς από την Τρίτη 16 Ιουνίου ο υδράργυρος παίρνει ξανά την ανιούσα, αφήνοντας πίσω το πρόσφατο διάστημα αστάθειας που συνοδεύτηκε από βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σε νέα ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει την εξέλιξη του καιρού σε Αθήνα, Ηράκλειο, Καβάλα, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, με τις θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αθήνα, προβλέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία, μετά από μια μικρή κάμψη στα μέσα της περιόδου, αναμένεται να φτάσει κοντά στους 34°C γύρω στις 23 Ιουνίου. Οι πιθανότητες βροχής περιορίζονται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου και δεν φαίνεται να συνοδεύονται από σημαντικά φαινόμενα.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 31°C στις 16 Ιουνίου και στη συνέχεια να κινηθεί σε πιο ήπια επίπεδα. Η επίδραση της θάλασσας συμβάλλει στη διατήρηση πιο σταθερών συνθηκών, ενώ οι πιθανότητες βροχής παραμένουν περιορισμένες και εντοπίζονται κυρίως μεταξύ 19 και 21 Ιουνίου.

Η Καβάλα διατηρεί το πιο ήπιο θερμοκρασιακό προφίλ από τις έξι πόλεις. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 28°C έως τις 22 Ιουνίου, ενώ αυξημένες πιθανότητες βροχόπτωσης καταγράφονται κυρίως στις 17 Ιουνίου. Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία.

Στη Λάρισα, η οποία παραμένει η θερμότερη πόλη της πρόγνωσης, οι μέγιστες θερμοκρασίες μετά από μια σύντομη πτώση θα ανέβουν εκ νέου, φτάνοντας κοντά στους 34°C στις 23 Ιουνίου. Η αστάθεια περιορίζεται μετά τις 17 Ιουνίου, με την τάση να δείχνει επιστροφή σε ζεστό και ξηρό καιρό.

Ανοδική πορεία παρουσιάζει και η Πάτρα, όπου ο υδράργυρος από ήπιες αρχικά τιμές αναμένεται να πλησιάσει τους 34°C έως τις 22 Ιουνίου. Οι πιθανότητες βροχής είναι μικρές και εντοπίζονται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου, ενώ το δεύτερο μισό της περιόδου θα έχει πιο έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά.

Στη Θεσσαλονίκη, οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Μετά την αρχική άνοδο θα ακολουθήσει μια πρόσκαιρη υποχώρηση, πριν ο υδράργυρος κινηθεί εκ νέου ανοδικά και φτάσει κοντά στους 33°C στις 23 Ιουνίου. Οι περισσότερες πιθανότητες βροχής εντοπίζονται στις 17 Ιουνίου, ενώ ασθενέστερα φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν έως και τις 20 Ιουνίου. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί ξανά, επαναφέροντας πλήρως το καλοκαιρινό σκηνικό.