Καιρός: Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες – Στο κάδρο και η Αθήνα

Σήμερα και αύριο αναμένεται να εξελιχθεί η τελευταία φάση της κακοκαιρίας Adel στην Ελλάδα. Ειδικότερα σήμερα «θα είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων», όπως τόνισε στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews, ο μετεωρολόγος Ε.Μ.Υ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

«Οι περιοχές στις οποίες θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική κεντρική Στερεά, η δυτική νότια Πελοπόννησος.

Άρα τα δυτικά τμήματα της χώρας ακόμα και αύριο θα περιμένουν αρκετό νερό.

Επίσης, τις βραδινές ώρες θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, περιοχές στις οποίες δεν είχε βρέξει μέχρι τώρα και αυτές είναι η κεντρική και ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Αύριο στη Δυτική Ελλάδα, τα πράγματα θα ηρεμήσουν κάπως όμως θα συνεχιστούν οι βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Εκεί ακόμα και την Παρασκευή περιμένουμε ισχυρά φαινόμενα.

Το Σάββατο ουσιαστικά το σύστημα θα είναι στο ανατολικό Αιγαίο, θα τελειώνει από το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και ο καιρός γενικά θα έχει βελτιωθεί.

Στην Αττική, την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα, τις πρωινές ώρες και ξανά το βράδυ. Περισσότερο έντονα φαίνεται να είναι τα φαινόμενα την Παρασκευή».

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος.

Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 9 έως 17-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 16-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18-19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 20-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κατά περιόδους. Τα φαινόμενα παροδικά ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα και να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Η άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς.