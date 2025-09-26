Καιρός: Προ των πυλών η 12ωρη «κακοκαιρία» - Πέφτει κάτω από 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα

Ο καιρός από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή, θα «εμφανίσει» επιδείνωση, με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, να κάνει λόγο για έντονα φαινόμενα, τα οποία θα διαρκέσουν από 12 έως 18 ώρες.

Ειδικότερα, η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τα δυτικά τμήματα της χώρας από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή, αλλά θα έχει μικρή διάρκεια, ούτε μίας ολόκληρης ημέρας πιο συγκεκριμένα.

Μέσα σε αυτές τις 12 με 18 ώρες θα καταφέρουν οι νεφώσεις από τα δυτικά να δώσουν ισχυρά φαινόμενα και πιθανότατα πλημμυρικά επεισόδια στη δυτική Ελλάδα, ανέφερε σχετικά ο μετεωρολόγος, προσθέτοντας πως θα πληγούν οι εξής περιοχές: Το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος.

Μάλιστα, λόγω των ισχυρών βοριάδων το Σάββατο, που θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ, θα τεθεί απαγορευτικό απόπλου, ενώ σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, από την αρχή της εβδομάδες, οι ελάχιστοι δείκτες της, θα διαμορφωθούν ως εξής:

Φλώρινα 8

Τρίπολη 10

Λάρισα 14

Θεσσαλονίκη 14

Αθήνα 17 βαθμούς

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες από το Σάββατο

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με το δελτίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Οι μετωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα κατά τόπους φαινόμενα. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει, σύμφωνα με το Orange Press Agency, ότι «όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, η περίοδος που χρειάζεται προσοχή είναι από το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή, κυρίως στα νησιά του Ιονίου –στα νότια νησιά του Ιονίου– και σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, κυρίως δυτικής και νότιας Πελοποννήσου.

Εκεί φαίνεται, μέσα στις 24 ώρες από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το βράδυ, ότι υπάρχει πιθανότητα για κατά τόπους έντονα φαινόμενα και χρειάζεται αυξημένη προσοχή».