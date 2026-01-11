Καιρός: Προειδοποίηση Κολλυδά για έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ λόγω ψυχρής εισβολής

Την προσεχή έκδοση Έκτακτου Δελτίου Καιρού από την ΕΜΥ ανήγγειλε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς λόγω της επικείμενης ψυχρής εισβολής που πλήττει ήδη πολλές περιοχές της χώρας στα βόρεια και αναμένεται να κινηθεί νοτιότερα.

Παράλληλα επισήμανε τις σημαντικές μετρήσεις που πρέπει να γίνουν για να υπάρχει αξιοπιστία στα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα του καιρού.

Η ανάρτηση του Κολλυδά

«EΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η έκδοση Έκτακτου Δελτίου από την ΕΜΥ, λόγω της επικείμενης ψυχρής εισβολής.

Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνουμε θερμή παράκληση προς τη Διοίκηση της ΕΜΥ να διασφαλιστεί η εκτέλεση ραδιοβολίσεων και από τους τρεις σταθμούς ανώτερης ατμόσφαιρας, τόσο στις νυχτερινές όσο και στις μεσημβρινές ώρες. Οι μετρήσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς αποτελούν τη βασική «πρώτη ύλη» για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων.

Χωρίς πραγματικά δεδομένα από την ανώτερη ατμόσφαιρα, η ανάλυση και η πρόγνωση του καιρού βασίζονται σε ελλιπείς εκτιμήσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα – ιδίως σε περιπτώσεις δυναμικών καιρικών μεταβολών όπως μια ψυχρή εισβολή. Οι ραδιοβολίσεις δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστικό εργαλείο επιχειρησιακής πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και η αξιοπιστία της πρόγνωσης έχουν άμεση σημασία για την Πολιτεία και τους πολίτες, η πλήρης αξιοποίηση του δικτύου παρατηρήσεων της ΕΜΥ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία».

Η Φλώρινα ντύθηκε στα λευκά

Tο πρώτο χιόνι του 2026 έπεσε στην πόλη της Φλώρινας. Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της γίνεται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών.

To θερμόμετρο δείχνει 10 βαθμούς κάτω από το μηδέν στο Μέτσοβο και μείον 8 Κελσίου σε Κοζάνη και Φλώρινα.

Αυτό το σκηνικό του καιρού αναμένεται σιγά σιγά να «κατέβει» και προς τα νότια, αφού χιόνια αναμένονται από τη Σκύρο ως την Εύβοια, ενώ η πιο κρύα ημέρα θα είναι η Δευτέρα με ισχυρό παγετό και ανώτατη θερμοκρασία τους 10 βαθμούς Κελσίου σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.