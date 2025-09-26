Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 100 τόνους νερού - Πού χρειάζεται μεγάλη προσοχή

Μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προχώρησε σε αυστηρή προειδοποίηση για την επικείμενη κακοκαιρία, εστιάζοντας στην έντονη βροχόπτωση που αναμένεται να πλήξει συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα...»

Οι περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή:

Κεφαλονιά

Ιθάκη

Ζάκυνθος

Αιτωλοακαρνανία

Αχαΐα

Ηλεία

Από τα ξημερώματα έως το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου χρειάζεται προσοχή στις παραπάνω περιοχές.

Κακοκαιρία με «εμμονικό χαρακτήρα»

Ο κ. Τσατραφύλλιας επισημαίνει πως η κακοκαιρία θα έχει εμμονικό χαρακτήρα, με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες που ενδέχεται να διαρκέσουν πολλές ώρες, προκαλώντας τοπικά μεγάλα ύψη βροχής.

«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100 mm (ίσως και περισσότερο) βροχής αντιστοιχούν σε ποσότητα που κανονικά πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με το δελτίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Οι μετωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα κατά τόπους φαινόμενα. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει, σύμφωνα με το Orange Press Agency, ότι «όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, η περίοδος που χρειάζεται προσοχή είναι από το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή, κυρίως στα νησιά του Ιονίου –στα νότια νησιά του Ιονίου– και σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, κυρίως δυτικής και νότιας Πελοποννήσου.

Εκεί φαίνεται, μέσα στις 24 ώρες από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το βράδυ, ότι υπάρχει πιθανότητα για κατά τόπους έντονα φαινόμενα και χρειάζεται αυξημένη προσοχή».

Λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Θέμα της συνεδρίασης οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες.