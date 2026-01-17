Καιρός: «Ψυχρή εισβολή από τη Μαύρη Θάλασσα» - Θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια σε πολλές περιοχές

Έντονη μεταβολή του καιρού αναμένεται από το Σάββατο, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Ρωσία θα φέρουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας - έως και 10 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, επισημαίνει ότι ο καιρός επιστρέφει σε «κανονικά χειμερινά επίπεδα», με τον βοριά να ενισχύεται θεαματικά.

Πού θα χιονίσει – Οι περιοχές που μπαίνουν στο «λευκό»

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπως:

Θεσσαλία

Κεντρική Στερεά

Μακεδονία

Θράκη

Παρνασσός, Καρδίτσα, Τρίκαλα

Σε χαμηλότερα υψόμετρα τα φαινόμενα θα είναι ασθενέστερα, ενώ οι πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές θα δεχτούν κυρίως βροχές.

Ο ισχυρός βορειοανατολικός άνεμος θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του διημέρου.

Στο Αιγαίο οι ριπές θα φτάσουν τα 7–8 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο δεν αποκλείονται τοπικά και τα 8 μποφόρ. Ο βοριάς θα ενισχύσει την αίσθηση ψύχους και θα συμβάλει στις χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά.

Στη βόρεια Ελλάδα ο παγετός θα είναι ισχυρός, με θερμοκρασίες που θα κατρακυλήσουν έως και τους -8°C. Την Κυριακή αναμένεται νέα πτώση 2–3 βαθμών, με την Αττική να βλέπει χιόνια κυρίως στα ορεινά.

Αναλυτικά η εικόνα του Σαββατοκύριακου

Σάββατο: Τοπικές βροχές σε ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, Κρήτη και Ιόνιο. Ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Κυριακή: Περισσότερο κρύο, χιονοπτώσεις σε ορεινά–ημιορεινά Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Στερεάς. Παγετός στα βόρεια.

Αττική: Νεφώσεις, πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά και χιόνια στα ορεινά.

Θεσσαλονίκη: Τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, με βελτίωση από το μεσημέρι.

Πώς εξελίσσεται ο καιρός μέχρι την Τετάρτη

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Στα ορεινά των περιοχών αυτών, αλλά και σε ημιορεινές ζώνες της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν:

στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4–6 μποφόρ,

στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5–7 μποφόρ,

στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Στα βόρεια ηπειρωτικά: 4–6°C

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο: 7–12°C

Τοπικά σε δυτικά ηπειρωτικά και Κυκλάδες: 13–14°C

Νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα: έως 15–16°C

Παγετός θα εμφανιστεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, εντονότερος στα βορειοανατολικά.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά, 5–7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί ξανά στα ηπειρωτικά, ισχυρός κατά τόπους στα βόρεια.

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια, ενώ στα βόρεια θα σημειωθεί χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα εμφανιστούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί:

στα δυτικά 6–8 μποφόρ,

στα νοτιοδυτικά τοπικά έως 9 μποφόρ,

στα ανατολικά 5–7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί και πάλι στα ηπειρωτικά, ισχυρός στα βόρεια.

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, εντονότερες στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι:

στα δυτικά ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 6–8 μποφόρ, τοπικά έως 9 μποφόρ το πρωί, με σταδιακή εξασθένηση,

στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5–7 μποφόρ,

στα νότια νοτιοανατολικοί 6–8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ωστόσο παγετός θα επιμείνει τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.