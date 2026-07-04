Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και βροχές σήμερα Σάββατο: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Μικρή ανάπαυλα από τις υψηλές θερμοκρασίες φέρνει το αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς το σκηνικό του καιρού αλλάζει πρόσκαιρα. Κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας είναι η τοπική αστάθεια, η μικρή πτώση του υδραργύρου στα ηπειρωτικά και οι ενισχυμένοι βοριάδες που στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 και αύριο ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο: Πού θα βρέξει

Αν σχεδιάζετε εξορμήσεις, έχετε υπόψη ότι ο καιρός είναι χωρισμένος στα δύο. Στη Δυτική Μακεδονία και σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ωστόσο, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις εξής περιοχές:

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες

Εύβοια, Στερεά και Πελοπόννησο (όπου τα φαινόμενα ίσως είναι πρόσκαιρα πιο έντονα)

Νησιά του Ιονίου και του Βορείου/Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Το παρήγορο είναι πως η αστάθεια δεν θα κρατήσει πολύ: τα φαινόμενα από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν παντού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα νησιά από 30 έως 33°C, ενώ στα ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35°C.

Τι περιμένουμε στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα

Αττική: Η ημέρα ξεκινά με ήλιο, όμως το μεσημέρι θα μαζευτούν σύννεφα και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 33°C.

Θεσσαλονίκη: Περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34°C.

Ματιά στην Κυριακή: Ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο

Η αυριανή ημέρα θα φέρει ακόμη περισσότερο ήλιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παροδικές συννεφιές με λίγες βροχές θα επιμείνουν το πρωί στη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Το μεσημέρι και το απόγευμα ίσως βρέξει τοπικά στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Δυτικής Στερεάς και της Θράκης.

Το σημαντικότερο νέο για την Κυριακή, ωστόσο, είναι οι άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφριά περαιτέρω πτώση στα βόρεια και ανατολικά, φτάνοντας το πολύ τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.