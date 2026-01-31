Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με επικίνδυνα φαινόμενα – Συναγερμός για Θεσσαλία και Αττική

Αγριεύει ξανά ο καιρός από σήμερα. Ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στη χώρα, με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στα πεδινά και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά.

Από το βράδυ του Σαββάτου και από τα δυτικά, θα ξεκινήσει σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τονίζει πως πλησιάζει τη χώρα μας ένα ιδιαίτερα βαθύ και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, που συνοδεύεται από θυελλώδεις κυκλωνικούς ανέμους.

Το σύστημα αυτό θα παίρνει συνεχώς δύναμη, τροφοδοτούμενο με υγρασία από τη Μεσόγειο και διασχίζοντας τη χώρα μας, θα δίνει τοπικά ισχυρότατα φαινόμενα βροχών και καταιγίδων, με διαδρομή από το Ιόνιο προς την Πελοπόννησο και από εκεί θα βγει στο Αιγαίο.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, την ιδιαίτερη ανησυχία της για την περιοχή της Θεσσαλίας. Ισχυρές καταιγίδες θα δεχτεί και η Αττική, που επίσης μπαίνει στο κόκκινο, από τις μεταμεσονύχτιες ώρες έως το πρωί της Κυριακής, τονίζοντας μάλιστα πως ο νομός έχει δεχτεί τους τελευταίους τρεις μήνες, το νερό ενός έτους και επισημαίνοντας πως το έδαφος είναι πολύ επιβαρυμένο, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή κατά τη διάρκεια της νέας κακοκαιρίας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές κατά τόπους και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά σε όλη τη χώρα εκτός της Μακεδονίας και των δυτικών τμημάτων της Θράκης, όπου θα εκδηλωθούν μονό σποραδικές και ασθενείς βροχές. Από το πρωί τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της Θράκης και του Αιγαίου και από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν σημαντικά. Παράλληλα, από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στη Θεσσαλία από 2 έως 14, στην Ήπειρο από 3 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 14, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 16 και στην Κρήτη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Στο Βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί έως το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα γίνουν ανατολικοί 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.