Καιρός: Σε αποδρομή ο «Byron» - Πού θα επιμείνουν τα φαινόμενα

Σε αποδρομή βρίσκεται ήδη η κακοκαιρία «Byron» που σφυροκόπησε σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα το διήμερο που πέρασε.

Σήμερα, Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος σε κάποιες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, στην ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο, στην Αττική αλλά και στη νότια και κεντρική Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, χωρίς βροχές ωστόσο.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές.

Αύριο και τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος με τοπικά φαινόμενα τα οποία, ωστόσο, δε θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, βροχές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά, τα βόρεια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και από το απόγευμα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 16, στην Ήπειρο από 11 έως 15, στη Θεσσαλία από 12 έως 15, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 11 έως 17, στο Ιόνιο και την Κρήτη από 12 έως 16 και στο Αιγαίο από 13 έως 16 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο αρχικά θα πνέουν από νοτιοδυτικές και σταδιακά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.