Αποπνικτική αναμένεται να είναι και σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου η ατμόσφαιρα, καθώς η χώρα παραμένει σε κλοιό καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουντοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας.

Σε αρκετές περιοχές οι πολίτες βιώνουν θερμικές συνθήκες πολύ υψηλότερες από τις τιμές που καταγράφουν τα θερμόμετρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν χθες σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος έφτασε, ακόμα και ξεπέρασε τους 41°C.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες στις αστικές περιοχές επιβαρύνουν σημαντικά το μικροκλίμα, με την άσφαλτο και τις επιφάνειες των κτιρίων να αναπτύσσουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ αυτές του αέρα.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν έως και την Τετάρτη. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης λόγω των βορειοδυτικών ανέμων, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τον υδράργυρο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η Αττική, η ανατολική Στερεά, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Αυτές οι συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθώς οι θερμοί και ξηροί άνεμοι ευνοούν την ταχεία ανάπτυξη των μετώπων.

Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών Κελσίου. Παράλληλα, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του καιρού, με πιθανότητα για βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν ανοίξει κλιματιζόμενους χώρους, ενώ με έκτακτη εγκύκλιο το υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τις βασικές οδηγίες προφύλαξης.

Οδηγίες προστασίας

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να επιλέγουν ελαφριά γεύματα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για ηλικιωμένους, βρέφη, μικρά παιδιά, εγκύους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως έντονη ζάλη, πονοκέφαλος, σύγχυση, λιποθυμία ή πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό χώρο και επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για θερμοπληξία.

Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, καθώς οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Τρίτη 21 Ιουλίου

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά άιθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά, αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος

Αίθριος Άνεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία :

: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Ήπειρος, νησιά Ιονίου, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος

Αίθριος Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 22 Ιουλίου

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Πέμπτη 23 Ιουλίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ. Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Παρασκευή 24 Ιουλίου

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.