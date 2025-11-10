Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα πέσουν βροχές και καταιγίδες - Προειδοποίηση και για χαλαζόπτωση

Βροχερός ο καιρός σήμερα (10/11) στο ξεκίνημα της εβδομάδας με βροχοπτώσεις και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11.

Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Καταιγίδες για 40 ώρες

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook, από το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου ξεκίνησε νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει περίπου 40 ώρες.

Η επιδείνωση οφείλεται σε δεύτερο χαμηλό βαρομετρικό που κινείται από την Ιταλία προς την Ελλάδα, επηρεάζοντας σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι περιοχές που θα πληγούν

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε:

Ιόνιο

Ήπειρο

Αιτωλοακαρνανία

Ηλεία

Μεσσηνία

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Οι περιοχές αυτές αναμένεται να δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής, με ραγδαίες καταιγίδες σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και κυρίως τις μεσημβρινές – απογεματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.