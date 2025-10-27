Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα πέσουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι θερμοκρασίες την 28η Οκτωβρίου

Σε κλοιό καταιγίδων θα βρεθεί τις επόμενες ώρες το Βόρειο Αιγαίο ωστόσο ο καιρός θα βελτιωθεί καθώς τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Μάλιστα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εφιστά την προσοχή κυρίως σε Λήμνο και Λέσβο.
Παράλληλα επισημαίνει, ότι το ψυχρό μέτωπο βρίσκεται σε αποδρομή.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Σε αποδρομή βρίσκεται το ψυχρό μέτωπο.Τις επόμενες ώρες θα δώσει ισχυρές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο και θα εξασθενίσει. Προσοχή κυρίως στη Λήμνο και τη Λέσβο.
Επιπλέον, ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει πως οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου αύριο, θα γίνουν με σύμμαχο τον καιρό.
Ακολουθεί πίνακας με τις θερμοκρασίες επτά μεγάλων πόλεων, για αύριο Τρίτη:
«Καλοκαιρινός» Οκτώβριος
Η μέγιστη θερμοκρασία στη δυτική Κρήτη σήμερα (27/10) πλησίασε τους 34 βαθμούς, θυμίζοντας περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κώστα Λαγκουβάρδου, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και του Ηρακλείου, στο νησί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
