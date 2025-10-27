Μενού

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα πέσουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι θερμοκρασίες την 28η Οκτωβρίου

Καταιγίδες έρχονται τις επόμενες ώρες ωστόσο ο καιρός θα είναι πολύ καλός την 28η Οκτωβρίου.

Reader symbol
Newsroom
Βροχερός καιρός
Βροχερός καιρός | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Σε κλοιό καταιγίδων θα βρεθεί τις επόμενες ώρες το Βόρειο Αιγαίο ωστόσο ο καιρός θα βελτιωθεί καθώς τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Μάλιστα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εφιστά την προσοχή κυρίως σε Λήμνο και Λέσβο.

Παράλληλα επισημαίνει, ότι το ψυχρό μέτωπο βρίσκεται σε αποδρομή.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Σε αποδρομή βρίσκεται το ψυχρό μέτωπο.Τις επόμενες ώρες θα δώσει ισχυρές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο και θα εξασθενίσει. Προσοχή κυρίως στη Λήμνο και τη Λέσβο.

Επιπλέον, ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει πως οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου αύριο, θα γίνουν με σύμμαχο τον καιρό.

Ακολουθεί πίνακας με τις θερμοκρασίες επτά μεγάλων πόλεων, για αύριο Τρίτη:

«Καλοκαιρινός» Οκτώβριος

Η μέγιστη θερμοκρασία στη δυτική Κρήτη σήμερα (27/10) πλησίασε τους 34 βαθμούς, θυμίζοντας περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κώστα Λαγκουβάρδου, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και του Ηρακλείου, στο νησί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

θερμοκρασίες
Μέγιστες θερμοκρασίες | meteo.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ