Καιρός: Σε τροχιά καλοκαιριού η χώρα - Σε ποιες περιοχές «χτύπησαν» ήδη τα 35αρια

Με τους 35 βαθμούς «φλέρταρε» ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της χώρας, με το σκηνικού του καιρού να μετατρέπεται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε καλοκαιρινό.



Στους δρόμους της Αθήνας, ντόπιοι και τουρίστες, άρχισαν από σήμερα να δοκιμάζονται από τη ζέστη, καθώς η θερμοκρασία, σε σημεία του κέντρου, πλησίασε τους 31 βαθμούς.

Oι οκτώ περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που εξέδωσε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Θεσσαλία και η Φθιώτιδα βρέθηκαν για ακόμη μία φορά στην κορυφή της λίστας με τις πιο θερμές περιοχές της χώρας.



Η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην πόλη της Καρδίτσας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 35,1°C. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν με κοινή καταγραφή στους 34,8°C η Τραγάνα Φθιώτιδας, τα Τρίκαλα και η πόλη της Λάρισας.

Ελάχιστα πιο χαμηλά βρέθηκαν τα Φάρσαλα με 34,7°C και τα Δένδρα Τυρνάβου με 34,6°C. Την πρώτη οκτάδα των πιο ζεστών περιοχών για σήμερα έκλεισαν τα Ψαχνά Ευβοίας και τα Πλατανούλια Λάρισας, όπου ο υδράργυρος σταμάτησε στους 34,3°C.

Η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική και ιδιαίτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας, η ζέστη ήταν αισθητή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο κέντρο και τα προάστια της Αθήνας, ο μετεωρολογικός σταθμός στο Ψυχικό κατέγραψε τη μέγιστη τιμή στους 30,4°C, ενώ ακολούθησαν τα Πατήσια με 30,1°C, οι Αμπελόκηποι με 29,5°C και το Γκάζι με 28,8°C. Παράλληλα, υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Καισαριανή με 30,5°C και στο Μαρούσι με 30,8°C.



Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα και τα μεγάλα αστικά κέντρα ή τουριστικά θέρετρα, η Χαλκίδα ξεχώρισε αγγίζοντας τους 32,9°C, ενώ η Μυτιλήνη έφτασε στους 32,6°C.

Στη Θεσσαλονίκη, ο σταθμός στον Φοίνικα Καλαμαριάς κατέγραψε 30,8°C, ενώ η Βέροια σημείωσε 31,4°C και το Κιλκίς έφτασε τους 32,1°C. Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, η Λαμία κατέγραψε 31,8°C, ο Βόλος 31,5°C, ενώ η Θήβα και η Σπάρτη άγγιξαν τους 31,9°C.

Λαγουβάρδος: «Πιο ζεστό από τα κανονικά επίπεδα το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου»

Υπενθυμίζεται ότι, σε δηλώσεις του, χθες, στο Orange Press Agency, ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, είχε επισημάνει πως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να κυλήσει με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή τιμές.



Ο κ. Λαγουβάρδος τόνισε ότι βρισκόμαστε σε ένα σταθερό καλοκαιρινό μοτίβο χωρίς ακραίες εξάρσεις, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα και τις θερμοκρασίες των θαλασσών τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο να παραμένουν μισό με έναν βαθμό πάνω από τα κανονικά επίπεδα -δηλαδή μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τις πρώτες εξορμήσεις στις παραλίες.



