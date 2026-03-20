Καιρός: Σήμερα (20/3) η πιο κρύα ημέρα της περιόδου - Οι εκτιμήσεις για την 25η Μαρτίου

Χειμωνιάτικο φέρεται να είναι το σκηνικό του καιρού για τις τρέχουσες ημέρες με την θερμοκρασία να πέφτει σημαντικά και με βροχές και βοριάδες να χτυπούν περιοχές της χώρας.

Μάλιστα. η πρώτη εκτίμηση αναφέρει ότι η αστάθεια θα συνεχιστεί μέχρι και την ημέρα της 25ης Μαρτίου.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυρσάκη αναφορικά με τον καιρό σήμερα (20/03) έκανε λόγο για την πιο κρύα μέρα της περιόδου σε πολλές περιοχές και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις περιοχές του Αιγαίου, καθώς η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ οι βοριάδες πνέουν πολύ ενισχυμένοι. Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν γενικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο στενό του Καφηρέα, στο Κάβο Ντόρο, αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Ο περισσότερες βροχές αναμένονται στα νότια τμήματα της χώρας. Ήδη φαινόμενα έχουν εκδηλωθεί στη νότια Πελοπόννησο, όπου σημειώνονται τοπικά και καταιγίδες, αλλά και στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στο νησί έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, ενώ αναμένονται και καταιγίδες, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στο Ιόνιο κινείται ανατολικά και νοτιότερα, προς την περιοχή των Δωδεκανήσων.

Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι γενικά πιο ήπια, με βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ πρόσκαιρες βροχές δεν αποκλείονται και στη δυτική Ελλάδα, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Καιρός σήμερα: Τι ισχύει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα αναμένεται αρκετή συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς βροχές και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Στον Ευβοϊκό οι βοριάδες θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο ανοιχτός, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείονται λίγες ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 14 βαθμούς.

Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες μέρες

Βελτιωμένο φέρεται να είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες. Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται την Κυριακή με λίγες ωστόσο τοπικές βροχές ανά περιοχές.

Ξανά άσταστο καιρό θα έχουμε κατά την έναρξη της επόμενης εβδομάδας. νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και θα εκδηλώνονται σποραδικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων.

Τα στοιχεία της κυρίας Τυρσάκη φέρεται να συγκλίνουν με αυτά του κύριου Ζιακόπουλου καθώς και ο ίδιος ανήρτησε για 24 και 25 Μαρτίου ότι: «γενικά, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές κατά περιόδους και αισθητή την παρουσία των Β-ΒΑ ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής».

