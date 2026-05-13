Καιρός: Σήμερα άνοιξη και από αύριο... βροχές και καταιγίδες

Γενικά... ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός σήμερα, με μικρή εξασθένηση των ανέμων και τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά.

Στην Αττική αναμένονται πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ασθενούς ή μέτριας έντασης, αλλά και διαστήματα με παύση των φαινομένων.

Από αύριο, ωστόσο, φαίνεται πως μπαίνουμε σε μια πιο παρατεταμένη περίοδο άστατου καιρού για τις επόμενες δέκα ημέρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως ιδιαίτερη ψύχρα.

Στη συνέχεια, μέσα στο επόμενο διάστημα και κυρίως προς την Κυριακή, προβλέπεται νέα ενίσχυση της αστάθειας με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, κυρίως σε βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, αναμένονται τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων, σποραδικών βροχών υπάρχει στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στα νότια έως το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 26, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 12 έως 21, στη Δυτική Στερεά από 15 έως 23, στην Ανατολική Στερεά από 12 έως 29, στην Πελοπόννησο από 13 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 27, στις Κυκλάδες από 15 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 και στην Κρήτη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός όμως από το πρωί έως το απόγευμα θα υπάρχουν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και μετά το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.