Καιρός: Σήμερα η τέλεια ημέρα για παραλία - Πού σημειώνει 30άρια ο υδράργυρος στην Αττική

Ιδανικές συνθήκες για μαζικές αποδράσεις και βουτιές στην παραλία έχουν διαμορφωθεί σήμερα (21/6), καθώς ο καιρός στην Αττική θα είναι καθολικά αίθριος και θα σπάσει το «φράγμα» των 30 βαθμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ήδη από τη μία το μεσημέρι και μετά, ο υδράργυρος ξεπέρασε με… ευκολία τους 30°C, αγγίζοντας την ιδανική τιμή των 31-32°C στα νότια προάστια της Αττικής και προσελκύοντας χιλιάδες πολίτες στις ακτές για μια δροσερή ανάσα.

Η ζέστη είναι έντονη -σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές- σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ενδεικτικά, μέχρι τις δύο το μεσημέρι, στην Αττική, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε:

Πατήσια (31,5°C)

Καλλιθέα (31,9°C)

Κορυδαλλό (31,1°C)

Κορωπί (31,6°C)

Ελευσίνα (31,1°C)

Ασπρόπυργο (31,1°C)

Ο καιρός της Δευτέρας 22/6

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Προβλέπονται λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και καταιγίδων στα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, στρεφόμενοι πρόσκαιρα το απόγευμα σε βορειοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία, από 20 έως 33 βαθμούς στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, από 20 έως 34 στη Θεσσαλία και από 18 έως 33 βαθμούς στην Ήπειρο. Στα ηπειρωτικά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 έως 35 βαθμούς, ενώ στα νησιωτικά συμπλέγματα θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου, από 20 έως 34 στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, από 20 έως 30 στις Κυκλάδες, από 18 έως 32 στα Δωδεκάνησα και από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με βόρειους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ (προσκαίρως έως 6 μποφόρ) και τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 24 έως 31°C.

Στον νομό Θεσσαλονίκης θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 31°C.