Καιρός: Σταδιακή ύφεση των φαινομένων, παραμένει τσουχτερό το κρύο

Χειμωνιάτικο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού σήμερα στη χώρα αν και σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες σε ότι αφορά την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ περισσότερη ηλιοφάνεια θα εμφανιστεί κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι περισσότερες νεφώσεις και οι λίγες βροχές θα επιμείνουν σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ νωρίς το πρωί δεν αποκλείονται πρόσκαιρες καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στο Νότιο Ιόνιο και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά έως το μεσημέρι. Στη συνέχεια ανάλογα φαινόμενα θα υπάρχουν κυρίως στα ανατολικά της Θράκης, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης έως το πρωί. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι ελαφρά αυξημένες κατά τόπους.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 13, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στην Ήπειρο από 1 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 5 έως 12, στις Κυκλάδες από 8 έως 12, στα Δωδεκάνησα από 9 έως 13 και στην Κρήτη από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις ενώ πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων υπάρχει έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.