Καιρός: Στο κόκκινο ο κίνδυνος φωτιάς λόγω ισχυρών ανέμων - «Ανεβοκατεβαίνει» η θερμοκρασία

Καλοκαιρινές παραμένουν οι συνθήκες του καιρού και σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ωστόσο με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς ανέμους που αποτυπώνονται και στη θερμοκρασία, η οποία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση.

Από σήμερα, ωστόσο, αναμένουμε ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ στα ανατολικά θα δούμε και μια μικρή πτώση του υδραργύρου.

Στα μέσα της εβδομάδας, την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, ενώ την Πέμπτη αενισχυθεί η αστάθεια, κυρίως στα βόρεια.

Σήμερα, η εβδομάδα ξεκινάει με ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με λίγες μπόρες κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της βορειοανατολικής χώρας.

Σχετικά με τους ανέμους, οι βοριάδες ενισχύονται σήμερα στο Αιγαίο. Ήδη ο Βαρδάρης έχει παρουσιάσει ενίσχυση στον Θερμαϊκό, ενώ οι ισχυρότεροι βόρειοι άνεμοι εκτείνονται μέχρι και το ύψος των Σποράδων. Στη συνέχεια, πάντως, στην περιοχή αυτή θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και δεν θα ξεπερνούν γενικά τα 4 με 5 μποφόρ. Για αυτό σε τμήματα της Θεσσαλονίκης και στο Κιλκίς βρισκόμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Γενικότερα, λόγω της ενίσχυσης των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν σήμερα, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με χθες ή μέρα παραμένει ζεστή. Με αποτέλεσμα, αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Στο κεντρικό, ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο οι βοριάδες αναμένεται να αγγίξουν τα 6 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά ακόμη και τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, σημαντική θα είναι η ενίσχυση των ανέμων και στο βόρειο Ιόνιο, όπου τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά μεταξύ 34 και 36°C, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσουν και τους 37°C.

Την Τρίτη θα κυριαρχούν οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανότητα μόνο για λίγες πρόσκαιρες μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Την Τετάρτη, ο καιρός δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερες εκπλήξεις, αφού θα είναι γενικά αίθριος με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και θα επανέλθει περίπου στα επίπεδα της Κυριακής. Έτσι, στα εσωτερικά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της δυτικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 με 38°C, πιθανώς τοπικά και πιο υψηλά.