Καιρός: Συνεχίζει το φθινοπωρινό σκηνικό - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κόκκινο κίνδυνο» για πλημμύρες

«Φθινοπωρινό» καιρικό σκηνικό φέρεται να επικρατεί σήμερα στη χώρα μας (15/09), το οποίο σύμφωνα με τα προγνωστικά των μετεωρολόγων θα συνεχιστεί και το επόμενο 24ωρο.

Συγκεκριμένα, o μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί ότι αύριο Τετάρτη (16/09) στα κεντρικά ανατολικά και νότια τμήματα, θα επικρατήσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Παράλληλα, στην πρόγνωσή του στο Open κάνει λόγο για εναλλαγή ηλιοφάνειας και συννεφιάς αλλά και ανέμους που θα πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ισχυρές εντάσεις.

Αναφορικά με την Αττική, αναμένονται βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Ωστόσο, φέρεται ότι ο καιρός θα βελτιωθεί, με τον υδράρδυρο να προσεγγίζει έως και 28 βαθμούς Κελσίου.

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, αναμένεται επίσης συννεφιά ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για βροχές γύρω από τον Θερμαικό νωρίς το πρώι.

Καιρός: Πού ενδέχεται να καταγραφούν πλημμυρικά φαινόμενα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, προειδοποίησε επίσης και για πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζοντας τις περιοχές σε «κόκκινο κίνδυνο».

Αναλυτικότερα, παραθέτοντας σχετικές εικόνες με χάρτες και δεδομένα, αναφέρει ότι: «Στο βαθύ κόκκινο ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια σε Κρήτη, Δωδεκάνησα πιθανόν νότια Πελοπόννησο - Κυκλάδες.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή! Ακολουθούν χάρτες αθροιστικής 24ωρης βροχόπτωσης από τα προγνωστικά μας συστήματα».