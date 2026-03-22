Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια και η συννεφιά - Πού θα σημειωθούν βροχές σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

«Σκηνικό αστάθειας» και συννεφιά ακούμε στις προγνώσεις των μετεωρολόγων των τελευταίων ημερών και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επιβεβαίωσε τα εν λόγω σενάρια για τα σημερινά φαινόμενα (22/3).

Συγκεκριμένα, τονίζει στο Open, ότι με βοριάδες στο Αιγαίιο και αστάθεια κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών πρόκειται να κυλίσει το επόμενο 24ωρο.

Προς τα αντολικά και νότια της χώρας αναμένονται κατά τόπους συννεφιές και τοπικές βροχές, χωρίς να έχουν ωστόσο μεγάλη ένταση. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί επίσης ότι αργά το απόγευμα θα πυκνώσουν οι συννεφιές και δεν αποκλείεται και πάλι, να εκδηλωθούν μπόρες ή καταιγίδες.

Στη συνέχεια ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι το Αιγαίο είναι αυτό που θα έρθει αντιμέτωπο με τους πιο ισχυρούς βοριάδες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 13 με 14 βαθμούς κελσίου.

Καιρός: Τι ισχύει για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Η Αττική δεν φέρεται να ξεφεύγει από τον κανόνα της συννεφιάς.Στα βορειοανατολικά τμήματα του νομού μάλιστα θα σημειωθούν βροχές ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 - 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, αναμένονται επίσης κατά τόπους συννεφιές, ωστόσο, οι άνεμοι θα είναι ήπιοι σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.