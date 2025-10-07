Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια με έντονο κρύο, βροχές και καταιγίδες

Φθινοπωρινό είναι πλέον το σκηνικό του καιρού στη χώρα, με τα πρώτα ουσιαστικά φαινόμενα της εποχής να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Σήμερα, το βαρομετρικό χαμηλό, που σχηματίστηκε στην Αδριατική, θα παραμείνει πάνω από το Βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με σχετική βελτίωση από το μεσημέρι, και εκ νέου ενίσχυση των φαινόμενων το βράδυ. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται επιπλέον στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με πιθανότητα για τοπικά έντονα φαινόμενα. Επίσης, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα στις Σποράδες, θα είναι τοπικά έντονα. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 8 έως 19-21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22, στα Επτάνησα από 13 έως 18-19, στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 19-21 βαθμούς και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ αλλά στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους θα ξεπερνούν τοπικά τα 70km/h. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και ριπές που θα ξεπερνούν τα 70km/h.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20-21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.