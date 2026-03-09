Καιρός: Συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

Με αλλαγές στον καιρό ξεκινά η εβδομάδα. Πτώση της θερμοκρασίας τοπικές βροχές και συννεφιά αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια μέχρι το μεσημέρι. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά τους 15 με 17, ενώ στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 18 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι, με τοπικές βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 1 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ενώ στα βορειοδυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στον Πατραϊκό έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά και Εύβοια. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους αυξημένες στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στα δυτικά έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 με 17 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με τα βόρεια να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά και βόρεια έως 13 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, με ανέμους από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τρίτη 10 Μαρτίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ από το απόγευμα θα εμφανιστούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, φτάνοντας στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί στα δυτικά, ενώ στις νότιες θαλάσσιες περιοχές θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια έως το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ωστόσο από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.