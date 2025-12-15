Καιρός: «Τεμπέλικος» χειμώνας με λιακάδα και κατά τόπους σύννεφα - Η εξέλιξη των φαινομένων

Σε γενικές γραμμές αίθριος και χωρίς αξιόλογες μεταπτώσεις θα κυλήσει ο καιρός των επόμενων ημερών αλλά και σήμερα, Δευτέρα (15/12), καθώς η ηλιοφάνεια, η αραιή συννεφιά, και οι επιεικείς για την εποχή θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν.

Για σήμερα, στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Καιρός: Η πορεία μέσα στην εβδομάδα

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις και βαθμιαία σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην περιοχή του Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από τις προμεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.

Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025

Στα δυτικά τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Στα ανατολικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.