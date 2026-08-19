Καιρός: Θερμή εισβολή διαρκείας - Πόσο θα κρατήσει ο «πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού»

Τελικά πάνω που το καλοκαίρι μάς αφήνει πίσω, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα τέλη του Αυγούστου θα επικρατήσει και ο πρώτος «μεγάλος» καύσωνας της φετινής χρονιάς.

Ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, προειδοποιεί για μια «εξαντλητική» θερμή εισβολή που θα διαρκέσει τουλάχιστον επτά με οκτώ ημέρες, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Λαγουβάρδος: «Ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού»

«Aπό σήμερα ξεκινάει μια περίοδος, μια θερμή περίοδος, ένα κύμα καύσωνα θα το έλεγα, που θα κρατήσει τουλάχιστον εφτά, οκτώ ημέρες, πιθανόν να πάει έτσι μέχρι το τέλος του μήνα» λέει στο Orange Press Agency ο κ. Λαγουβάρδος, εξηγώντας τη συμπεριφορά του φαινομένου.

«Οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σε ακραίες τιμές, αλλά σε πολλές περιοχές θα ξεπερνούν τους 37, 38 βαθμούς. Θα δούμε τοπικά και 40 βαθμούς, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο παραπάνω.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η διάρκεια. Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον εφτά, οκτώ ημέρες, όπως είπαμε και λίγο παραπάνω, που θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πράγμα το οποίο θα κουράσει αρκετά τον πληθυσμό» προσθέτει.

Καύσωνας - Στους 39 ο υδράργυρος Πέμπτη και Παρασκευή

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την Πέμπτη 20 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος θα φτάσει στη Θεσσαλία τους 37 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και ενδεχομένως τοπικά τους 38, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αγγίξει τους 35 με 37 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Διαβάστε ακόμα: Τροχαίο στη Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο οδηγός της μηχανής - Η οικογένεια προχωρά σε δωρεά οργάνων

Η άνοδος θα συνεχιστεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά να φτάνει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Κορύφωση το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Αυγούστου το θερμό κύμα θα σταθεροποιηθεί στα υψηλά του επίπεδα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και να παραμένει χωρίς αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή.

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, αν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων την Κυριακή. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.