Καιρός: Θερμή εισβολή και αφρικανική σκόνη από βδομάδα - Ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου με τις θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο να σκαρφαλώνουν στους 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια όλη η εβδομάδα θα κινηθεί σε υψηλά για την εκπομπή επίπεδα, ενώ από τη Δευτέρα (17/11) οι νοτιάδες που θα επικρατήσουν, θα φέρνουν σκόνη και θερμές αέριες μάζες από την Αφρική.

Η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια

«“Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες...”

Καλημέρα!

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ) , οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική , σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών.

Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά.»