Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για τους ανέμους μέχρι τα τέλη Αυγούστου

Ο καιρός, όπως παρουσίασε σε ανάρτησή του στο X ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θεόδωρος Κολυδάς, θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, με τους ισχυρούς ανέμους να συνιστούν το κύριο χαρακτηριστικό του μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Ο κ. Κολυδάς, για τον καιρό, χρησιμοποίησε τα προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), παρουσιάζοντας δύο χάρτες, όπου στον πρώτο φαίνεται ότι σε Ελλάδα και Αιγαίο εμφανίζεται κυρίως βόρειο ρεύμα (μελτέμι) μέτριας έως ισχυρής έντασης (15–25 κόμβοι, δηλ. 5–6 μποφόρ).

Στον δεύτερο χάρτη το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο παραμένει αλλά φαίνεται ελαφρώς εξασθενημένο (10–20 κόμβοι, 4–5 μποφόρ), υποδεικνύοντας μια μικρή κάμψη της έντασης προς το τέλος Αυγούστου, έγραψε σχετικά ο κ. Κολυδάς.

Καιρός: Η ανάρτηση Κολυδά για τους ανέμους

«ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ?

Χρησιμοποιώντας και πάλι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF , διακρίνουμε στον πρώτο χάρτη ότι στην Ελλάδα και το Αιγαίο εμφανίζεται κυρίως βόρειο ρεύμα (μελτέμι) μέτριας έως ισχυρής έντασης (15–25 κόμβοι, δηλ. 5–6 μποφόρ). Το μελτέμι θα είναι πολωμένο όπως τις δύο πρώτες εβδομάδες και θα επηρεάζει ιδιαίτερα τις Κυκλάδες . Στη δυτική Μεσόγειο οι άνεμοι είναι πιο ασταθείς, με και νοτιοδυτικά ρεύματα.

Στον δεύτερο χάρτη το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο παραμένει αλλά φαίνεται ελαφρώς εξασθενημένο (10–20 κόμβοι, 4–5 μποφόρ), υποδεικνύοντας μια μικρή κάμψη της έντασης προς το τέλος Αυγούστου.

Ανατολικά της Κρήτης και στην Ανατολική Μεσόγειο κυριαρχεί ισχυρότερο ανατολικό-βορειοανατολικό ρεύμα. Στη Δυτική Μεσόγειο εμφανίζονται πιο εκτεταμένα νοτιοδυτικά ρεύματα.

Ακολουθούν τα συνοπτικά συμπεράσματα που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας για τον Αύγουστο -σχετικά με το πολωμένο μελτέμι - που επαληθευτήκαν σε μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής (https://kolydas.eu/2025/07/11/ζεστός-αύγουστος-προ-των-πυλών-μπορ )

Για ναυσιπλοΐα και τα ταξίδια η περίοδος που ακολουθεί εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά πιθανόν οι συνθήκες να είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με τις κορυφές του μελτεμιού νωρίτερα τον Αύγουστο».

🎯ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ?

✅Χρησιμοποιώντας και πάλι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF , διακρίνουμε στον πρώτο χάρτη ότι στην Ελλάδα και το Αιγαίο εμφανίζεται κυρίως βόρειο ρεύμα (μελτέμι) μέτριας έως ισχυρής έντασης… pic.twitter.com/7il59zKZJF — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 12, 2025