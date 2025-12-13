Καιρός: Τι θα γίνει με τον αντικυκλώνα που εμποδίζει τις βροχές - Το πλάνο για τα Χριστούγεννα

Καθώς μετράμε αντίστροφα πλέον για τις ημέρες των Χριστουγέννων, ο καιρός φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι ήπιος χωρίς ωστόσο να αποκλείονται κάποιες βροχές.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας είναι «σκληρό καρύδι».

«Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες. Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχής μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών, δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.

Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια, εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές.

Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καποιά σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια), η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)\

Το αντίθετο!Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες..

Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει σε λίγα 24ωρα...»