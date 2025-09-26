Αργά αλλά σταθερά, πλέον, ο καιρός αρχίζει να εναρμονίζεται με το... ημερολόγιο. Ήδη από χθες το βράδυ η δροσιά είναι πιο έντονη και φαίνεται πως τα ψέματα τελείωσαν αφού οι μετεωρολόγοι συμφωνούν πως το φθινόπωρο έφτασε.

Σήμερα τοπικού χαρακτήρα βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά κυρίως Θεσσαλία και Εύβοια. Το σημαντικό είναι ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν θα έχουν ένταση και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει.

Η αλλαγή του καιρού θα αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο έντονη από το βράδυ του Σαββάτου και από τα δυτικά ενώ την Κυριακή το σκηνικό θα είναι εντελώς φθινοπωρινό με βροχές, καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας που, για παράδειγμα, στην Αθήνα δε θα ξεπερνά τους 25 βαθμούς η μέγιστη!

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 22 βαθμούς), 17 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (έως τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλία), 17 έως 30 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 19 έως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 19 έως 28 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Κεντρικό Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ και πρόσκαιρα σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 70-80 km/h).

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.