Καιρός: Τοπικές και σύντομες βροχές σήμερα, νέα κακοκαιρία από αύριο

Πιο ήπιος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 18/10, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Νικολέτας Ζιακοπούλου. Ωστόσο από την Κυριακή προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, οι όποιες βροχές σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο θα είναι σύντομες και ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία, ιδιαίτερα το μεσημέρι, θα φτάνει τους 22-24 βαθμούς.

Από την Κυριακή το πρωί θα έρθει η «δεύτερη δόση» από το νέο κύμα κακοκαιρίας, καθώς το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα και θα φέρει πολλές βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι καταιγίδες θα εντοπίζονται ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, ενώ θα επηρεαστεί πολύ και ο νομός Αττικής. Από το μεσημερί της Κυριακής και μετά, οι βροχές θα είναι συνεχείς σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Θα πέσει αρκετό νερό, ενώ αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με συννεφιά, που δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 24 με 25, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 23 με 24 και στην Κρήτη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα ανατολικά νότιοι και βαθμιαία δυτικοί με εντάσεις 2 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Oι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.