Καιρός: Ξεκινάει σήμερα η «ψυχρή εισβολή» - Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Ο χειμωνιάτικος καιρός επιστρέφει από σήμερα δυναμικά στη χώρα μας, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους, ενώ η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά και βόρεια της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, ο καιρός παρουσιάζει πτώση θερμοκρασιών και χειμερινά χαρακτηριστικά από το Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες θα επανέλθουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με αισθητή πτώση κατά 5–6 βαθμούς σε σχέση με σήμερα και περαιτέρω μείωση κατά 2–3 βαθμούς έως την Τρίτη.

Στα βόρεια και τα ορεινά αναμένονται ισχυρός παγετός και αρνητικές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και -8 βαθμούς. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Παρνασσός και περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Οι πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές θα δεχτούν λίγες βροχές.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται πιο έντονο κύμα με βροχές στα πεδινά και παραθαλάσσια και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ιδίως στα βόρεια.

Στην Αττική, χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές όπως η Πάρνηθα, με ενδεχόμενα περισσότερα φαινόμενα από την Τετάρτη.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στην αρχή της ημέρας σε τμήματα της Θράκης, φαινόμενα που βαθμιαία θα σταματήσουν. Βροχές θα εκδηλωθούν στα Νότια Επτάνησα, στην Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινότερα τμήματα της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στη Μακεδονία και παροδικές βροχές στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά των παραπάνω περιοχών, σε ημιορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, αλλά και σε περιοχές της Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 5 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -2 έως 8, στη Θράκη από -5 έως 6, στην Ήπειρο από 0 έως 12 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 0 έως 8-10, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά από 5 έως 12-14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 2 έως 10-11 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 12-14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 3 έως 8-9 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα σημειωθούν το βράδυ.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, και τοπικά στα νότια πελάγη στην έξοδο του Κορινθιακού 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχής κυρίως στα βόρεια του νομού. Ασθενής χιονόπτωση κατά περιόδους θα εκδηλώνεται στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και προοδευτικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία θα σημειωθεί το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με πρόσκαιρες ασθενείς βροχές στα πεδινά και πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 7-8 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία θα σημειωθεί το βράδυ.