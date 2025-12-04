Καιρός: Ξεκίνησε η προέλαση του «Byron» - Πού θα χρειαστεί προσοχή τις επόμενες ώρες

Δύσκολο αναμένεται το επόμενο 48ωρο αφού ο καιρός χαλάει και αναμένονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, με τα φαινόμενα να ξεκινούν πάλι από τα δυτικά και να επεκτείνονται σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ η Νικόλ Ζιακοπούλου, η κακοκαιρία Byron θα πλήξει κυρίως την Ανατολική και τη Νότια Ελλάδα, ενώ τα δυτικά τμήματα της χώρας φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο. Κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες εξελίξεις θα είναι ο σαρωτικός και επικίνδυνος ανατολικός – νοτιοανατολικός άνεμος, ο οποίος το επόμενο διήμερο θα φτάνει στα πελάγη τα 8 έως και 9 μποφόρ.

Οι άνεμοι αυτοί μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα «κύματος θύελλας», δηλαδή μεταφορά της θάλασσας προς τη στεριά, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους πλημμυρών, κυρίως σε παράκτιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε Πιερία, Ανατολική Θεσσαλία και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Από σήμερα αναμένονται καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, από το Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο έως την Κρήτη και μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας.

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω αύριο Παρασκευή, καθώς προβλέπονται ισχυρότατες βροχοπτώσεις στην Κεντρική Μακεδονία – κυρίως σε Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική – καθώς και στη Θεσσαλία.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, ακόμη και στα σημεία όπου υπάρχουν αγροτικά μπλόκα, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που αναμένονται.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Αττική, όπου μέχρι το μεσημέρι – απόγευμα της Παρασκευής προβλέπονται έντονες βροχές. Το πιο επικίνδυνο χρονικό διάστημα για τον νομό θα είναι από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, με ισχυρές καταιγίδες.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά, σταδιακά στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, στη Στερεά και από το βράδυ στη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 5 έως 14, στην Ήπειρο από 9 έως 15, στη Θεσσαλία από 9 έως 16, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 9 έως 17, στο Ιόνιο από 14 έως 16, στο Βόρειο Αιγαίο από 9 έως 15, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 13 έως 19 και στην Κρήτη από 14 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοδυτικούς, με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.