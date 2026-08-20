Καιρός: Ξεκίνησε η θερμή εισβολή – Φλερτάρει με τα 40αρια ο υδράργυρος

Σε συνθήκες έντονης δυσφορίας λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας θα βρεθεί και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από το Σαββατοκύριακο ο καιρός «αγορεύει» και αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 5 μποφόρ, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει τις ομίχλες και την πολύ αυξημένη υγρασία στις Κυκλάδες.

Παράλληλα, όμως, η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 36-38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την Παρασκευή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς, ενώ θα αυξηθούν οι πιθανότητες για μπόρες και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα.

Η σημαντικότερη αλλαγή του καιρού αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και θα ξεκινήσει ένα παρατεταμένο θερμό επεισόδιο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και πιθανώς θα τους ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νέας εβδομάδας.

Επίσης επισημαίνεται, ότι ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι λιγότερο ισχυρός σε σχέση με εκείνον του Ιουλίου, ωστόσο η αυξημένη υγρασία θα κάνει την αίσθηση της ζέστης πιο δυσάρεστη.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 32-34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 35-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 37-39, στην Ήπειρο από 17 έως 34-35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 36-37 και ενδεχομένως τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 34-36 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 32-34 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες ασθενείς με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.