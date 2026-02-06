Καιρός: Υποχωρεί για να... επανέλθει η κακοκαιρία – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Σαφώς καλύτερη θα είναι η εικόνα του καιρού σήμερα. Η αστάθεια θα περιοριστεί κατά κύριο λόγο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα «δώσουν» βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε ότι το Σάββατο αλλάζει ραγδαία το σκηνικό με ηλιόλουστο καιρό και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Από την Κυριακή, ωστόσο, ο καιρός θα είναι και πάλι άστατος.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αλλά γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, φαινόμενα που μέχρι το μεσημέρι θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν κυρίως της Πελοπόννησο και τη βόρεια χώρα, ενώ από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν εκ νέου του νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εντοπίζεται στην Κέρκυρα, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Αυξημένες θα είναι κατά περιόδους οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15-17, στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 16-18 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίοι οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και κατά περιόδους ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς με ίδιες εντάσεις.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.