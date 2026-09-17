Καιρός: Υποχωρούν βροχές και καταιγίδες – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Το σύστημα που τις προηγούμενες ημέρες έδωσε βροχές και καταιγίδες θα μετατοπιστεί ανατολικότερα προς Τουρκία και Κύπρο, μεταφέροντας τον πυρήνα των εντόνων φαινομένων στα Δωδεκάνησα, με έμφαση τη Ρόδο και το Καστελόριζο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα ο καιρός θα ανοίξει αισθητά.

Η σταδιακή βελτίωση του καιρού θα συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, με τους ανέμους να εξασθενούν και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, φτάνοντας το Σαββατοκύριακο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, ηλιοφάνεια αναμένεται στα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά κατά τις απογευματινές ώρες. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Τετάρτης στην Κρήτη και γρήγορα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Σάμος, Ικαρία) και ενδεχομένως και σε νησιά των Νότιων Κυκλάδων. Πιθανότητα για τοπικές βροχές εμφανίζεται και στα Επτάνησα. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Η μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας αναμένεται να συνεχιστεί στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 30, στην Ήπειρο από 11 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 31 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 30, στην Πελοπόννησο από 10 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 27, στα Επτάνησα από 15 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες- βορειοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους- βορειοδυτικούς. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις εντάσεων 2-3 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες διευθύνσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς.