Καιρός: Υποχωρούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Αλλάζει άρδην το σκηνικό του καιρού καθώς τα μελτέμια στο Αιγαίο παρουσιάζουν αισθητή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία, φτάνοντας σταδιακά έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ , Γιώργο Εμμανουήλ, σήμερα προβλέπονται ακόμη πιο ασθενείς άνεμοι, που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ στα νότια πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι απογευματινές μπόρες θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν κυρίως ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Παρόμοιο αναμένεται να είναι το σκηνικό και αύριο, με τους ανέμους να διατηρούνται στα ίδια επίπεδα και με λίγες μόνο τοπικές βροχές στα ορεινά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου όπου θα εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα Επτάνησα και στις Κυκλάδες είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 31-33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 32-35 και τοπικά 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 16 έως 35-37, στην Ήπειρο από 17 έως 31-32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 33-35 και τοπικά 36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 32 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα περισσότερα τμήματα του Αιγαίου θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις που θα φτάνουν τα 5μποφόρ. Άνεμοι δυτικών διευθύνσεων θα επικρατήσουν και στο Ιόνιο, με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα βροχής ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.