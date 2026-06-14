Καιρός: Ζέστη έως 36 βαθμούς πριν τις νέες καταιγίδες – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ο καιρός φοράει επιτέλους τα καλοκαιρινά του, καθώς ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα για τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η καλοκαιρία θα κάνει ένα μικρό... διάλειμμα στα μέσα της εβδομάδας. Ακολουθεί η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη, όπως την μετέωδσε η ΕΡΤ.

Κυριακή: Ηλιοφάνεια και αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας

Σήμερα, Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει καθολική βελτίωση σε ολόκληρη τη χώρα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, με λίγες μόνο νεφώσεις να αναπτύσσονται τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες.

Οι άνεμοι θα είναι σημαντικά εξασθενημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν έως 5 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό τμήμα τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Η εξασθένηση των ανέμων, σε συνδυασμό με την απουσία εκτεταμένων νεφώσεων, θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να σημειώσει άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία και στις πεδινές περιοχές της Μακεδονίας θα αγγίξει τους 33 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες μόνο νεφώσεις γύρω από τους ορεινούς όγκους κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

O καιρός αυτή την εβδομάδα

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μόνο στα βορειοανατολικά σύνορα, κυρίως προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο. Στις πεδινές περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά, σε περιοχές πιο ευάλωτες στη ζέστη, δεν αποκλείεται να προσεγγίσει τους 36 βαθμούς. Στα δυτικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα έως 6.

Την Τρίτη η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί, ωστόσο στα βόρεια τμήματα της χώρας θα αναπτυχθούν περισσότερες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως προς τη Μακεδονία. Η αστάθεια θα παραμείνει γεωγραφικά περιορισμένη και θα αφορά κυρίως τα βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά και θα παραμείνει κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη αναμένεται ενίσχυση της αστάθειας στον ελλαδικό χώρο. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτύσσονται νεφώσεις και θα εκδηλώνονται μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό του ηπειρωτικού κορμού. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κατά μήκος της Πίνδου, στη Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Μακεδονίας και της Πίνδου οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.

Λόγω της αστάθειας θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμαίνονται γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνουν κοντά στους 32 με 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 6 μποφόρ.

Την Πέμπτη η αστάθεια φαίνεται να μετατοπίζεται περισσότερο προς τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, με έμφαση κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικά πιο ισχυρές καταιγίδες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά ,επειδή θα ενισχυθούν τα μελτέμια στο Αιγαίο.